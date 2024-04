Millonarios venció a Junior en el estadio El Campín en un partido que tuvo de todo de principio a fin. El arbitraje perjudicó a los dos equipos con decisiones incorrectas, pero en una de ellas, el equipo visitante decidió no jugar por unos minutos. La reacción de los hinchas, periodistas, jugadores y cuerpos técnicos no se hicieron esperar.

Melisa Martínez se refirió a Leonardo Castro

Una de las que se pronunció al respecto fue la periodista Melisa Martínez, quien en medio de un debate con Diego Rueda, soltó una frase que generó polémica: “Leonardo Castro todavía está tirado en la grama de El Campín”. Se habló sobre una supuesta perdida de tiempo del equipo local en fragmentos del partido, lo que generó la molestia de la periodista.

“Millonarios se dedicó a perder tiempo, no pudo más, cortó el juego”. Los demás periodistas que estaban en la mesa no estuvieron de acuerdo con ella y aseguraron que el juez dio el tiempo justo, pero ella aseguró que no se jugaron.

Álvaro Montero confesó lo que les dijo a los jugadores del Junior en la cancha

Uno de los que contó detalles de lo sucedido fue Álvaro Montero, quien confesó lo que les dijo a los jugadores rivales en medio de la discusión que se presentó en la cancha afirmando que no fueron leales. Además, explicó que hablaron entre sus compañeros y cómo lo vivieron.

“Nosotros con bastante tranquilidad, inclusive en la cancha cuando se presenta la situación, lo primero que digo: ‘es salte del contexto de lo que está pasando con el otro equipo’. Más allá de ese contexto, nuestro equipo tenía que tener serenidad, cambia el panorama para todos, para los jugadores, árbitros. Es un contexto bastante hostil”, inició diciendo el portero de Millonarios.

Agregó: “sin saber lo que los muchachos de Junior pudieron haber dicho, a manera personal y encabezando el grupo también, es una situación que no puede ocurrir. Pienso que el fútbol es algo como para inspirar a las personas, más que nada los niños que te ven como ejemplo, y lo que pasó ahí no tiene nada que ver con eso. Más allá de eso, como le hice saber a jugadores de Junior también dentro de la cancha, eso no es ser leal con el juego del fútbol”.