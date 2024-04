“Entonces, seguimos teniendo un desorden total en esta Liga. Indudablemente esto no le hace bien al fútbol colombiano porque todo debe ser planificado para que uno pueda tener también una semana planificada. Pero bueno, de esto también se saca provecho y aprovechamos para seguir recuperando más a los jugadores”, dijo Leonel Álvarez en diálogo con Win Sports.

En días pasados, tras el sorteo que definió los cuadrangulares semifinales, se abrió la polémica por la tardanza de la Dimayor en anunciar los horarios para al menos la primera jornada. Hinchas, técnicos, directivos y jugadores estaban a deriva y no sabían con exactitud el día y el horario para el debut. Por si fuera poco, se creía que se jugaría entre semana y luego de un cruce de información, la entidad deportiva pudo confirmar las tres primeras jornadas.

En medio de la preparación para lo que será el debut contra Atlético Bucaramanga en el estadio Hernán Ramírez Villegas, el técnico Leonel Álvarez habló con Win Sports y expuso el desorden que mantiene la Dimayor con las programaciones de los partidos, algo que afecta no solo a Deportivo Pereira, sino a todos los equipos que trabajan por el título.

