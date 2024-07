El árbitro fue duramente criticado por un portero ex Junior de Barranquilla.

El penal que le dio la victoria al Atlético Nacional en el clásico contra América de Cali fue calificado como polémico. Sin embargo, el árbitro Andrés Rojas Noguera fue recientemente etiquetado como “prepotente” por un ex portero del Junior de Barranquilla.

La etiqueta contra el árbitro viene a colación ya que recientemente se revelaron los audios del VAR del polémico penalti que le pitaron al club verdolaga casi al final del partido por una “mano” de un jugador escarlata. El VAR le insistió al árbitro principal que la pelota había pegado en el cuerpo y no en la mano.

A pesar de la insistencia del VAR, el árbitro principal, Rojas Noguera, se habría puesto firme en su decisión y dijo que el brazo estaba abierto y eso daba volumen al cuerpo cuando pegó la pelota. Él afirmó que vio que la pelota le dio al brazo del jugador, pero en el VAR se vio otra cosa.

Sebastián Viera llama prepotente al árbitro Rojas Noguera

En el video del programa VBAR Caracol en la marca (1:32:28), el ex portero del Junior, Sebastián Viera, dice: “Que el VAR le está diciendo que no es penal, y él de prepotente, o no sé si por el ego, o porque quería cobrarlo…”.

Los otros comentaristas del programa se refirieron a que el árbitro Rojas Noguera lo vio en la cancha y así habría querido mantener su posición, ya que en ninguna de las imágenes se puede ver que la pelota pega en un brazo abierto.