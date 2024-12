“No ha empezado el partido y la go—- de Carlos Antonio Vélez ya le está tirando mi— a Nacional y está diciendo que Nacional no mereció el resultado. Como disfruto que esa go—- se revuelva de la rabia”, expresó otro fanático.

“No he entendido jamás por qué le dicen doctor a Carlos Antonio Vélez. El único Doctor en fútbol del mundo”, dice un hincha de Nacional en modo sarcasmo.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.