Un día muy triste para Adrián Ramos y América de Cali. El partido de vuelta de la final de Copa Colombia firmó la despedida del ídolo ‘Escarlata’, uno de los jugadores colombianos más importantes de la última década en Europa. Fue goleador en Alemania y también estuvo por España. Además, fue a un Mundial de Mayores con la Selección Colombia (Brasil 2014). Está en el club de James Rodríguez, Radamel Falcao García, Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca.

Luego del partido de ida de la final de la Copa Colombia, en el Atanasio Girardot, Adrián Ramos anunció su despedida de América de Cali. A través de un video en las cuentas oficiales del equipo, se anunció la no renovación del jugador y ahora el delantero mira otras posibilidades para su carrera deportiva. Sin duda, es un momento doloroso para la hinchada ‘Escarlata’, que coloca muy en alto el nombre de este importante jugador.

En la previa del partido contra Atlético Nacional, el Congreso de la República le rindió un homenaje y despedida a Adrián Ramos, una leyenda del equipo rojo, que además es respetado en demás equipos del fútbol colombiano. En un Pascual Guerrero a reventar, se realizó el evento y se le entregó la placa como conmemoración por sus años dedicados a América de Cali.

Cabe recordar que Adrián Ramos se retira de América de Cali con dos títulos ganados (2008 y 2020). En la lista de goleadores históricos del club, está en la cuarta posición. Ántony de Ávila, con 208 goles, es el primero. Sigue el argentino Jorge Ramón Cáceres, con 135, y el paraguayo Juan Manuel Battaglia, con 110, cierra el Top 3. ‘Adriancho’ es 4° con 105 anotaciones.

¿Adrián Ramos se retira del fútbol profesional o solo del América de Cali?

Tras el anuncio, iniciaron las especulaciones sobre el futuro del atacante de 38 años. En la conferencia de prensa previa a la vuelta de la final de la Copa Colombia, ‘Adriancho’ aclaró que aún no tiene decidido si continuará o no con su carrera.

“Soy afortunado de ser esos pocos jugadores que tuve ese inicio como niño, como canterano, y que pudo consolidarse como profesional en América. Siempre traté de transmitirles a mis compañeros lo que era América, lo importante que es su hinchada y que se vive día a día, es una pasión difícil de describir. Me quedo con el trato de cada una de las personas y el cariño que me transmitieron. Soy un afortunado de estar junto a esas personas que me acogieron como uno más de su familia”, dijo Adrián Ramos en Rueda de prensa.

Sobre los rumores de su retiro, el delantero aclaró: “La decisión es de terminar mi etapa con América. Ya esperaremos qué pueda pasar en el siguiente mes si doy fin a mi carrera. Pero ya con el equipo se ha tomado la decisión y ojalá mañana podamos conseguir la primera Copa”.

