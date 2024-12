Lo que desencadenó en Win Sports la polémica decisión del VAR en el penalti de Radamel Falcao

¿Usted cree que no hay fuera de lugar de Falcao García y le cree al VAR en la decisión?

Tras su firme postura, el programa ‘Saque Largo’ giró el libreto y trató de cambiar la opinión de Pilar Velásquez, quien cuestionó el famoso ‘pie virtual’ que utilizó Nicolás Gallo en la revisión, una etiqueta que no se lee por ningún lado en los reglamentos de la FIFA y la IFAB. Para Eduardo Luis, Jhon Miranda y Julián Téllez, el equipo del VAR dio un ejemplo en Medellín para el fútbol colombiano.

Por su puesto, en los programas de opinión de Win Sports, esta jugada no pasó desapercibida y en ‘Saque Largo’ se vivió un acalorado debate entre Eduardo Luis, Jhon Miranda, Julián Téllez, Ricardo Henao, Pablo Ríos, Tito Puccetti y Pilar Velásquez. Incluso, uno de los panelistas dijo que no era el momento de sacar ‘trapitos al sol’ ni ‘cuentas personales’ que se tengan entre los analistas.

Las redes sociales y las diferentes voces en diferentes medios de comunicación, lanzaron sus puntos de vista ante lo ocurrido en el penalti que cambió no solamente el resultado de un partido, sino que inclinó la balanza en el cuadrangular A de la Liga Colombiana II-2024. Millonarios salió prácticamente victorioso del doblete contra Atlético Nacional y se ilusiona con la final del torneo.

