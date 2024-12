Según el reglamento de la FIFA y la IFAB, esto debió pasar en el polémico penalti de Falcao

Según la revisión del VAR y el ejercicio que se hizo, la decisión de los árbitros va acorde al reglamento de la International Board. A nivel reglamentario parece no haber problema. El debate se centra es al momento de que el balón sale de los pies de Mackalister Silva y la posición de Falcao en ese momento. Para muchos, los audios no son suficientes para limpiar la acción de juego.

“Un jugador estará en fuera de juego si: cualquier parte de su cabeza, cuerpo o pies se halla más cerca de la línea de meta contrario que el balón y el penúltimo adversario. No se tendrán en consideración las manos ni los brazos de los jugadores, incluidos los de los guardametas”, dice la norma.

Ante los 44 mil hinchas de Atlético Nacional que fueron al Atanasio Girardot, el VAR y el árbitro Carlos Betancur, lanzaron el polémico veredicto para el 1-1 de Millonarios, que no para de causar múltiples conclusiones y enfrentamientos entre hinchadas. Aproximadamente, los jueces charlaron, agregaron líneas e interpretaciones, por cinco minutos y al final, la hinchada azul se encontró con otro salvavidas desde el VAR.

Polémica, disgustos, debates, defensas, ataques. Ha pasado de todo. Una decisión del VAR tiene a fuego el fútbol colombiano. Le dieron el penalti a Radamel Falcao García y el offside, al final, no tuvo interferencia alguna y Millonarios pudo celebrar un empate en Medellín que sabe a victoria.

