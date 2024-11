La Selección Colombia sigue dando de qué hablar tras la derrota por la mínima diferencia frente a Ecuador. Uno de los que fue tendencia luego del partido en el estadio Metropolitano de Barranquilla fue Eduardo Luis, y no precisamente en nuestro país, donde es normal, sino que en la nación vecina.

Los medios de comunicación ecuatorianos tomaron un video del reconocido relator y conductor de Saque Largo y lo hicieron viral llenándolo de comentarios. Al parecer su opinión sobre el partido no les gustó y lo destruyeron con burlas y críticas.

El video de Eduardo Luis por el que se volvió viral en Ecuador

Eduardo Luis, como de costumbre, habló sin filtros y dio su opinión por el resultado asegurando que la Selección Colombia no merecía perder: “Ecuador no merecía ganar, Colombia no merecía perder, es injusta la derrota, es mucho premio para Ecuador y mucho castigo para nosotros“.

Además, se refirió a la actuación del arquero, Hernán Galíndez: “a ellos se les apareció la virgen, el arquero no sabe cómo le sacó esa a Arias, el resultado agarra para donde le da la gana y nos tocó perder porque el fútbol es así”.

‘Teradeportes’, en su cuenta de ‘X’ publicó el video de Eduardo Luis y comentó: “les ardió. Periodista colombiano enojado por la victoria de Ecuador”. Claramente, los comentarios no se hicieron esperar entre los hinchas.

“Pero para estos tipos siempre que pierden es injusto? Perdieron acá en Montevideo y no lo merecían fue injusto, nunca aceptan la derrota? El fútbol es hacer un gol más que el rival para ganar, con esa mentalidad no pasarán de una Copa América ganada”.

“Son periodistas o viudas locas ? Parece lo 2do. En 59 años les ganamos y tanto drama. ¿Cuántas veces en la historia Colombia de tiró atrás para defender un partido? Además ellos fallaron, se comieron las 8 oportunidades que tuvieron para ganar. Ya no es culpa entonces”, son algunos de los comentarios que se leen.