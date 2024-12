El mensaje del DT de Nacional a la Dimayor por la ventaja que le dieron a Tolima para la final

La pelota está a punto de empezar a rodar en la final de ida de la Liga Colombiana II-2024 y en la previa una de las mayores polémicas fue el descanso que le dieron a Atlético Nacional para el primer partido contra Deportes Tolima. El DT Efraín Juárez habló del tema con un contundente mensaje a la Dimayor.

¡A los hechos! Por lo apretado del calendario en el 2024 en un año en el que se aplazaron varios partidos por el Mundial Femenino Sub-20 y por conciertos realizados en los estadios, la Dimayor decidió programar la final de la Copa Colombia antes de la final de la Liga Colombiana II-2024. Ahí llegó la desventaja para Nacional.

Mientras que Deportes Tolima llega con nueve días de descanso a la final de ida del próximo miércoles 18 de diciembre a las 7:30 P.M. en el estadio Manuel Murillo Toro, Atlético Nacional tuvo que jugar dos partidos en cuatro días para ganarle la Copa Colombia a América de Cali y, además, solo tuvo un descanso de dos días antes de enfrentar al equipo ‘Pijao’.

A priori, Tolima llega con ventaja al tener el descanso necesario para recuperar los jugadores que terminaron los cuadrangulares con alguna molestia física, pero Efraín Juárez no se dejó intimidar ante este escenario, y le envió un mensaje a la Dimayor que dejó sin palabras a William Tesillo. Todo pasó en la conferencia de prensa de la final de ida de la Liga Colombiana II-2024.

Efraín Juárez habló del descanso que la Dimayor les dio para la final vs. Tolima

Efraín Juárez, entrenador de Nacional. (Foto: Vizzor Image)

Al DT de Nacional le preguntaron quién tenía más ventaja para el juego de ida, si ellos por llegar con ritmo competitivo o si Deportes Tolima por tener más días descanso. “Seguramente, te diría que nosotros, es la realidad y ellos dirán que ellos por estar más descansados. Al final es fútbol, lo acaba de definir William (Tesillo) perfectamente, estos partidos son una final y ya llega un momento que es más otras circunstancias. Corazón, carácter, ganas, luchar, porque a veces cuando las piernas ya no te dan hay otras cosas que hemos demostrado nosotros como equipo que podemos ponerlas al servicio. La realidad es que no hay pretextos, no hay excusas, las finales, lo he dicho perfectamente, están para ganar y nosotros trataremos de hacer eso respetando a un rival que tenemos enfrente y que, seguramente, hará bien sus cosas, pero nosotros también trataremos de hacer lo mejor posible para poder sacar un resultado positivo de cara al domingo”, dijo Juárez.

La reacción de William Tesillo al mensaje del DT de Nacional a la Dimayor

Ante el firme mensaje que Efraín Juárez le envió a la Dimayor por el poco descanso que le dieron a Atlético Nacional, William Tesillo se sintió tan identificado que no dudó en reaccionar diciendo entre risas que “ya todo está dicho. ¿No? Lo dijo todo”. ¿Pesará esta ventaja de descanso? Ese misterio está muy cerca de resolverse.