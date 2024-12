Seis palabras: James Rodríguez rompió el silencio ante su posible salida de Rayo Vallecano

De un momento a otro pasó de ser comparado con el impacto de Diego Maradona a no aparecer en la lista de convocados para un partido tan importante como lo era el duelo contra Real Madrid. Ante la posible salida de Rayo Vallecano, James Rodríguez rompió el silencio con seis palabras más que contundentes.

Luego de no volver a sumar minutos en la victoria contra Valencia por la fecha 16 de LaLiga, de España, James le concedió una entrevista al diario ‘Marca’ y, según publicó el programa ‘El VBar’, de Caracol Radio, al Rayo Vallecano no le gustó que hablara con la prensa sin el consentimiento del equipo. La decisión habría sido comunicar en los próximos días la recisión del contrato del ’10’ colombiano que va hasta el 30 de junio de 2025.

Acto seguido, el capitán de la selección colombiana no apareció en la convocatoria para el partido Rayo Vallecano vs. Real Madrid y la salida del mediocampista empezaba a tomar más fuerza. Por ese motivo, un reportero del famoso programa ‘El Chiringuito’ aprovechó que Rodríguez y la persona que le iba manejando pararon el carro para tomarse fotos con unos hinchas. “¿Vas a terminar la temporada en el Rayo, James?”, preguntó el periodista Nicolás Rodríguez y el ’10’ se quedó en silencio.

El periodista de ‘El Chiringuito’ insistió y, en esta ocasión, no le hizo una pregunta a James Rodríguez y prefirió decirle el siguiente mensaje: “Mucha fuerza que sabemos que lo estás pasando mal, de parte de ‘El Chiringuito'”. En ese momento llegó la reacción volante.

Esto dijo James cuando le preguntaron por su situación en el Rayo

James lleva una asistencia en Rayo Vallecano. (Foto: Imago)

“Mal no, mal no, estoy bien”, respondió James para dejar en claro con seis palabras cómo se siente ante la posibilidad de irse de Rayo Vallecano. ¿Y entonces qué pasó para que no fuera convocado en el empate 3-3 contra Real Madrid? “Nada, nada. No voy a hablar nada, no voy a hablar nada”, sentenció Rodríguez.

Los números con los que James Rodríguez se despediría de Rayo Vallecano

Luego de que el entrenador Iñigo Pérez dijera en conferencia de prensa sobre la ausencia de James Rodríguez contra Real Madrid que “es un tema que no me corresponde a mí hablar, sabes que nunca eludo ningún tipo de pregunta, sea cual sea. Pero en este caso, no te puedo dar información”; todo parece indicar que el jugador colombiano se iría de Rayo Vallecano con una asistencia en la Copa del Rey y 205 minutos jugados. 69 minutos en Copa y 136 en LaLiga.