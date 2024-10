Luto en el FPC: Fallece jugador del Cúcuta Deportivo en un accidente de tránsito

De acuerdo a medios cucuteños, Luis Aro se accidentó, precisamente, cuando se dirigía a entrenar con el Cúcuta Deportivo. La idea del sub 17 era estar en el primer equipo lo más pronto posible y tratar de destacarse mucho más en el fútbol colombiano. Aro había demostrado grandes habilidades a su corta edad, incluso ya había jugado algunos partidos con el Sub 20.

Más exactamente, hablamos de Luis Aro, un jugador que pertenecía a la categoría sub 17 del Cúcuta Deportivo. En redes sociales, el club cucuteño lamentó la muerte de la joven promesa con un triste mensaje, donde también manda mucha fuerza a sus familiares y amigos.

