El emotivo mensaje de Nacional y América tras el fallecimiento de Pedro Sarmiento

Fue desde el pasado mes de mayo, el fútbol colombiano comenzó a preocuparse por el estado de salud de Pedro Sarmiento. Tras salir de Once Caldas, el estratega se alejó de la dirección técnica tras acusar varios problemas de salud.

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Pedro Sarmiento, quien se consagró campeón en dos oportunidades vistiendo nuestra camiseta. Le deseamos mucha fortaleza a sus familiares y amigos en este difícil momento”, dice América de Cali en redes sociales.

Como director técnico, fue campeón con Independiente Medellín en el Apertura de 2004 y con Deportivo Cali alzó el trofeo del Finalización 2005. También pasó por Santa Fe, Cúcuta Deportivo, Deportivo Pereira, Envigado, Águilas Doradas, Unión Magdalena y Once Caldas.

Luego, pasó al América de Cali, donde también es historia pura. Ganó los títulos de Liga de 1985 y 1986 y a su vez, disputó la Copa Libertadores, obteniendo el subtítulo continental en 1985, 1986 y 1987. Con el club vallecaucano disputó 21 partidos en el torneo internacional y su paso por esta institución también está cargado de gloria. Escarlatas y verdolagas se unieron y no olvidan a este célebre jugador que luego se convirtió en DT y fue igual de exitoso.

