Eso sí, por palmarés e hinchada, se podría decir que Millonarios está un escalón más arriba que Santa Fe, pese a que el club ‘Cardenal’ tiene un título internacional que el ‘Embajador’ aún no ha podido obtener. Es más, se cree que la gran deuda del gigante azul es la Copa Libertadores o la Sudamericana, evento que los hinchas anhelan ganar con Alberto Gamero en la dirección técnica. Para la IA, las cosas son claras, destacó la grandeza de ambos equipos y la subjetividad de cada uno es lo que marca la diferencia.

Vale aclarar que el ChatGPT no dio una respuesta clara y no se decidió por alguno de los dos equipos, pero sí dejó claro que ambos son clubes muy representativos de Bogotá y de Colombia, destacó los logros a través de la historia y que si uno es más grande que el otro, ya será algo bastante subjetivo de cada persona.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.