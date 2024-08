"No importa si sonamos groseros": el contundente mensaje de la hija de Pedro Sarmiento sobre su condición de salud

El caso de Pedro Sarmiento ha tocado a los fanáticos colombianos. El exjugador y entrenador colombiano ha estado en una dura lucha contra el cáncer y ha estado delicado de salud. Ahora su familia ha dado importantes avances sobre su recuperación y ha enviado un importante mensaje.

Fue hace algunas semanas que Pedro Sarmiento fue diagnosticado con una leucemia mieloide aguda, lo que lo llevó a someterse a un trasplante de médula ósea. El DT ha estado evolucionando positivamente tras el tratamiento y finalmente ha vuelto a su hogar.

Su hija, Pamela Sarmiento (influencer) ha concedido una entrevista con Red+ Noticias y ha dado detalles sobre lo que ha sido el delicado proceso al que se ha sometido su padre. Esta confirmó que la recuperación avanza gracias a los cuidados exhaustivos.

“A los que quieren verlo la respuesta es NO. Las visitas no están permitidas, él está en aislamiento y tratamiento todavía, pero está en casa… y ese es un gran paso. No hay visitas ni para familia ni amigos” fueron las palabras de la hija del entrenador, luego de que este lograra el alta médica y regresara a su hogar.

Pablo Sarmiento (VizzorImage / John Jairo Bonilla / Contribuidor)

La influencer aseguró que la familia mantendrá el estricto cuidado para garantizar la recuperación de Sarmiento. “Hemos llegado tan lejos gracias a que mi mamá ha sido drástica con el tema. Nosotros conocemos a mucha gente que ha pasado por un transplante y luego sufre infecciones, así que la paranoia es nuestra mejor amiga“.

Tiempos complicados para Pablo Sarmiento

En la última semana del mes de mayo se dio a conocer la noticia de que Pedro Sarmiento había sido internado de urgencia por una descompensación. El entrenador, que tuvo su última experiencia en el banquillo de Once Caldas, sintió una ‘atípica sensación de fatiga’ durante una caminata.

Sarmiento fue llevado al centro médico en Llanogrande, pero fue remitido al hospital Pablo Tobón de la ciudad de Medellín al detectar anomalías en las pruebas de laboratorio. Allí fue sometido a la serie de quimioterapias y, finalmente, al trasplante de médula.

Ahora, ya en casa, su familia hace lo posible por garantizar la evolución de la figura del fútbol colombiano. Vale recordar que Pedro Sarmiento se desempeñó como jugador en Atlético Nacional, América de Cali y la Selección Colombia, para luego destacar como entrenador en clubes como Independiente Medellín, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, Cúcuta, Deportivo Pereira, Envigado, Águilas Doradas, Unión Magdalena y Once Caldas.

