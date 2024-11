Es oficial el cambio de la Dimayor para el partido entre Junior y Millonarios. El compromiso se disputará en un horario inusual para los dos, en especial para los capitalinos, que mostraron su molestia ante la decisión, pues primero estaba programado para este miércoles en horas de la noche.

Si bien el conjunto ‘embajador’ ya está clasificado a los cuadrangulares tras la victoria sobre Deportivo Pasto, los ‘tiburones’ quieren ir asegurando su pase a las finales, por lo que se juegan el todo por el todo en el que será el partido de la fecha.

Oficial: Dimayor puso inusual horario para Junior vs. Millonarios

Tres fueron los partidos que cambiaron de horario para esta jornada, pero el que más llamó la atención fue el de Junior vs. Millonarios que se llevará a cabo el jueves 7 de noviembre desde las 4:50 p.m.

Más allá del provecho que Junior podría sacar por el clima, también se vería afectado por temas de taquilla, pues es un horario laboral y la mayoría de hinchas no alcanzarían a llegar al estadio Metropolitano.

CAMBIO DE HORARIOS

Junior vs. Millonarios – 7 noviembre

Hora: 4:50 p.m. Estadio: Metropolitano de Barranquilla Transmisión: Win+

Tolima vs. Envigado – 6 noviembre

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Transmisión: Win+

Fortaleza vs. La Equidad – 5 noviembre Hora: 7:30 p.m. Estadio: Metropolitano de Techo Transmisión: Win+-Win

La molestia de Gamero por el cambio de horario

Alberto Gamero expresó su molestia tras conocer la decisión de la Dimayor con el cambio de horario para el partido entre Junior y Millonarios: “yo me sorprendí cuando me dijeron. Me sorprende porque un partido que está para el miércoles a las 6:20 p.m. y se va a cambiar porque se va a cambiar para el jueves a las 4:40 del día. No sé hace cuánto no juega Junior de día“.

“Es un partido de clase ‘A’ del fútbol colombiano, dos equipos grandes, un jueves donde la gente está trabajando a las 4:30 de la tarde. No sé si es buscar la temperatura, pero nuestro gerente y nuestro presidente están haciendo todo lo posible para que pongan una hora acorde para jugar. El partido está para el miércoles a las 6:40, no nos ha llegado que pueda ser el jueves, pero nosotros mañana entrenamos pensando en que el partido es el miércoles” agregó.