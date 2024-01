Los clubes colombianos ajustan sus planteles para el arranque de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I. Independiente Medellín, actual subcampeón del campeonato local, avanza en el mercado de pases y se ha hecho con la ficha de José Aja, jugador que finalizó su vínculo con Independiente Santa Fe. El uruguayo le lanzó un dardo a su antiguo equipo en una entrevista tras el anuncio oficial de su fichaje.

Independiente Medellín no se conforma con el subcampeonato de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II y volverá a la carga por el próximo título. Para esto, el ‘Poderoso’ ha movido sus piezas en el mercado de pases y una de sus incorporaciones es el defensor uruguayo José Aja. El futbolista llegó en libertad de acción luego de finalizar su contrato con Independiente Santa Fe.

El anuncio oficial de José Aja se dio el pasado 4 de enero. El DIM confirmó la llegada del zaguero central por medio de un comunicado oficial en sus redes sociales. El futbolista charrúa fue anunciado junto con Pablo Lima y John Vásquez, quienes también reforzarán el plantel para esta nueva temporada.

Primeras sensaciones de José Aja

A días de su presentación y tras sus primeros entrenamientos, el futbolista concedió una entrevista con El Alargue de Caracol Radio. “Estos primeros días que llevo en el equipo me recibieron de la mejor manera. Hay un grupo muy sano, muy unido, que se lo nota muy comprometido. Ya preparándonos para los lindos desafíos que se vienen”.

El jugador fue cuestionado por el entrenador, Alfredo Arias, con quien coincidió en su antiguo equipo. “Es un cuerpo técnico que conozco muy bien, nos tocó trabajar juntos en Santa Fe e hicimos un gran campeonato. Él después se fue del equipo y se sintió un poco su ausencia cuando el equipo mejor estaba jugando. Esa fue una de las principales razones por las que vine a Medellín, porque sé lo profesional que es”.

Palo a Independiente Santa Fe

Aja aprovechó la oportunidad para lanzar un dardo a su antiguo equipo por no hacer ningún intento por renovar su contrato. “Por parte del club no hubo ningún esfuerzo por retenerme. Tanto el presidente como el cuerpo técnico nuevo que llegó al equipo dijeron que no entraba en los planes para este año. Fue una decisión de ellos. Al ser agente libre y recibir el llamado de Medellín, la verdad que agradecido con ellos. No fue difícil tomar la decisión de llegar acá”.

“Me hubiese gustado ganar un título con Santa Fe, siempre fue mi objetivo. Al no lograrlo me quedó esa espina, pero el fútbol sigue y ahora venir acá con las energías renovadas, es un orgullo y una responsabilidad muy grande que se hayan fijado en mí. Yo estoy comprometido 100% acá en Medellín” añadió.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.