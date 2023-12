Deportivo Independiente Medellín sufrió una muy dolorosa derrota desde la tanda de los penales ante el Junior de Barranquilla en la final de la Liga Colombiana II-2023, perdiendo el título, cuando tuvo durante gran parte del partido el resultado a su favor, pero le empataron la seria al minuto 89, por lo que la tristeza invadió a sus hinchas, jugadores y cuerpo técnico.

Uno de los que se mostró más destruidos, tras el resultado, fue el entrenador Alfredo Arias, el cual salió a dar la cara después de finalizar el compromiso en la rueda de prensa ante los medios de comunicación, allí el ‘timonel’ uruguayo conmovió a todo el mundo, al dar unas muy sentidas palabras por la derrota.

El técnico expresó el dolor que tenía por la derrota, por lo que cuando fue consultado sobre lo que pensaba para el 2024, indicó que: “Lo menos que puedo pensar es en el próximo año. Tengo mucha tristeza, más que por mí, por la situación. Todo el mundo hizo todo, ahí estuvo el pueblo, del primero al último minuto alentando”.

Y después agregó: “He tratado de ser mejor entrenador y buena persona. He tratado en todos lados. Me va llegando una edad que todo se siente más. Esta gente se merecía que yo le tenga cariño y no hay otra forma de sentir estos seis meses y hoy he intentado entregarme a quien me contrata y a mis jugadores… Seguramente hay una razón para que me pasen estas cosas, solo puedo reiterar que estoy orgulloso por mis jugadores y triste por la gente que nos vino a acompañar”.

El no poder ser campeón del fútbol colombiano

Las tristes imágenes del técnico del Medellín se hicieron virales, por lo que muchos no ocultaron su tristeza por la situación que vivió el uruguayo, lo que llevó a que le llovieran mensajes de apoyo, no solamente de los hinchas del ‘poderoso de la montaña’, sino que también de otros equipos, que se sintieron conmovidos por la situación.

A pesar de la tristeza, Alfredo aseguró que ya ha vivido este tipo de situaciones a lo largo de su carrera como entrenador, pero confesó que en Colombia se le ha dificultado salir campeón, por lo que espera poder hacerlo, además, quiso resaltar el trabajo que hicieron sus futbolistas a lo largo del campeonato y en la final.

“Ya me pasó esto a mí. Perdí una final por penales y también salí campeón. Acá me va a costar ser campeón un poco más, pero estoy orgulloso de mis jugadores que plantearon un partido para ganarlo jugando al fútbol”, expresó el técnico del cuadro antioqueño, el cual participará en la Copa Sudamericana en el año 2024.

Aquí el video de la conmovedora imagen en la rueda de prensa de Alfredo Arias:

El rendimiento del DIM en el campeonato

28 partidos disputó el Independiente Medellín en la Liga Colombiana II-2023, ganó 16, empató 9 y perdió 3, para sumar en total 57 puntos, siendo el mejor equipo del semestre y el que más unidades sumó entre el ‘todos contra todos’ y los cuadrangulares, anotó 47 goles, recibió 24, sacó su arco invicto en 8 ocasiones, grandes números, pero que no le alcanzaron para salir campeón.

