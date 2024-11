Atlético Nacional e Independiente Santa Fe protagonizaron uno de los partidos más emotivos de la jornada 16 de la Liga Colombiana II-2024, el cual terminó empatado 1-1, pero que dejó como uno de los momentos más llamativos lo sucedido entre los entrenadores de los dos equipos después del pitazo final.

Los técnicos Efraín Juárez y Pablo Peirano se dieron la mano cuando se acabó el compromiso, algo que parecía normal, pero que fue subiendo de tono cuando no se soltaron y los gestos en la cara de ambos entrenadores eran de molestia y al final se terminaron manoteando, suceso que no pasó desapercibido y causó controversia.

¿Por qué se dio el desencuentro entre los DT’S?

Sobre el tema, ninguno de los dos entrenadores quiso dar detalles y trataron de evadir lo ocurrido cuando fueron consultados en rueda de prensa, pero el periodista Carlos Antonio Vélez contó la que sería la razón de lo ocurrido y por qué el desencuentro entre los técnicos de los dos equipos que protagonizan el campeonato.

En su programa ‘Palabras Mayores’ de Antena 2, Vélez contó que desde Santa Fe le informaron que el enfrentamiento se dio porque Efraín Juárez le cuestionó a Pablo Peirano su planteamiento, asegurándole que no tenían nada en su juego y que en Nacional eran mucho más, lo que evidentemente no le gustó nada al DT uruguayo.

Efraín Juárez, tecnico de Atletico Nacional ante Santa Fe por la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Luis Benavides.

“Me cuentan desde el vestuario de Santa Fe, que le empezó a hacer reproches (Efraín a Peirano) a decirle que usted no tiene más, de que jugando así, no sé qué… me dicen que durante todo el tiempo Juárez se la pasó minimizando a Santa Fe, ‘es que no tienen más, es que no tienen nada’, si esas fueron las expresiones de Juárez, está en fuera de lugar”, contó Vélez.

La crítica a Efraín Juárez

Ante la revelación, Carlos Antonio Vélez hizo una fuerte crítica a Efraín Juárez por su actitud con Peirano, por lo que el periodista le pidió al mexicano que sea más respetuoso con los colegas del FPC y que se quite el traje de jugador y asuma la postura de técnico, recordando también las palabras de DT de Nacional contra Alejandro Restrepo.

