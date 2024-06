Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe se miden en la primera final que definirá al campeón del primer semestre del Fútbol Colombiano. Para el cuadro ‘leopardo’ será una final histórica, pues es la primera vez desde que existen los torneos cortos que jugará un partido de esta importancia. Para el conjunto ‘cardenal’ será oportunidad perfecta de lograr la décima estrella que se le ha hecho esquiva en los últimos años.

Varias situaciones se han presentado en la previa de este compromiso, los hinchas están ansiosos y dispuestos a hacer lo que sea para ser campeones. Dos de los humoristas más reconocidos en nuestro país hicieron una apuesta en vivo que llamó la atención de sus respectivos seguidores en redes sociales.

Pesada apuesta que hicieron Don Jediondo y José Ordoñez durante programa en vivo

Durante una entrevista en ‘Blu Radio’ Don Jediondo y José Ordoñez, hinchas de Santa Fe y Bucaramanga, respectivamente hicieron una fuerte apuesta. “Josecito, echemos una apuestica. Si gana el Bucaramanga, yo me pongo su camiseta. Y si gana Santa Fe, usted se pone la del rojo”. Frente a la complicada propuesta, Ordóñez se arriesgó y aumentó la apuesta: “Va para esa… y me le encima un paquete de arepas boyacenses”. Los dos humoristas no dieron fechas para pagar la apuesta, pero se comprometieron ante sus seguidores.

(minuto 13:20):

La reacción de José Ordoñez cuando vio a hinchas de Santa Fe en el avión

En un video publicado por Juan José Mnatilla, periodista de Win Sports, se vio cómo José Ordoñez se levantó en pleno vuelo y se dirigió a los hinchas de Santa Fe que estaban en el avión, les dio la bienvenida y en medio de aplausos, dijo la famosa frase: “este año sí vamos, rumbo a la Libertadores”, quienes iban en el avión se tomaron todo con humor y vivieron un vuelo en paz.