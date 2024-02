“Ese man no tiene ni idea. Dizque tiene que copiar a Millonarios. Si Nacional hizo un proyecto multicampeón. Es que hay unas vainas… No soporto la mentira y la falacia”, finalizó un eufórico Bermúdez.

“Nacional se debe ver a sí mismo, ¿como así que a Millonarios? Si hace diez años, Nacional hizo un proceso que lo llevó a ser rey de América. Póngale cero por burro. No sabe lo que ustedes han hecho, póngale cero a Vélez. Enséñele que Nacional hizo un tremendo proceso de cuatro años que lo llevó a ser campeón de América y a pavonearse por el continente”, señaló ‘El Patrón’.

Además, Bermúdez dijo que si no fuera por la tragedia de Chapecoense, se estaría hablando de otro título internacional el mismo año de la Libertadores (Copa Sudamericana). Un recital con hechos concretos que parece destruir el planteamiento de Vélez, pues Millonarios no ha podido igualar estas gestas del ‘Verdolaga’. Incluso, parece ser al contrario. Desde Bogotá quieren construir algo parecido a lo que hizo la institución verde.

Más exactamente, Carlos Antonio Vélez, en su espacio ‘Palabras Mayores’ en Antena 2, habló del proceso actual de Atlético Nacional, que parece no tener forma y ha recibido muchas críticas por parte de la prensa e hinchada. Para ‘El Profe’, el equipo verde debe seguir el ejemplo de Millonarios , que con el técnico Alberto Gamero construyó un ciclo que le ha permitido ser campeón de Copa, Liga y Superliga, en Colombia.

