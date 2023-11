Sigue el proceso de liberación del padre de Luis Díaz, don Luis Manuel Díaz, quien fue secuestrado el pasado 28 de noviembre por el ELN. Si bien, el proceso se ha dilatado y ya son varios días los que han pasado desde que el mismo grupo guerrillero anunció que iba a dejarlo en libertad, se espera que este jueves se lleve a cabo la liberación y se le entregue la buena noticia al jugador de la Selección Colombia y su familia.

En las últimas horas, se conoció que la comisión humanitaria de Naciones Unidas, acompañada por un equipo médico, está avanzando al punto indicado por el ELN para recibir a Luis Manuel Díaz. Por ahora se están cumpliendo estrictamente los protocolos acordados.

RTVC informó que las organizaciones humanitarias ya se contactaron con el ELN e iniciaron el proceso para encontrar a Luis Manuel Díaz, quien sería entregado en la zona limítrofe entre La Guajira y Cesar

¿Cómo será el proceso de la liberación de Luis Manuel Díaz?

Según le confirmaron a Caracol Radio, “el ELN entregará a Luis Manuel Díaz a funcionarios de Naciones Unidas cumpliendo unos protocolos de última hora adquiridos con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz”.

La respuesta de las autoridades fue hacer un reposicionamiento de las unidades desplegadas al sur de La Guajira y a través de un comunicado expresó: “las Fuerzas Militares, desde el momento en que se conoció la información del secuestro del Papá de Lucho Díaz, ha tenido claro que la prioridad es proteger y defender la vida del ciudadano. Desde las primeras horas de ayer se han brindado todas las condiciones y garantías para que el ELN permita el regreso a la libertad del Mane sin condiciones ni excusas y así ponerle punto final a este repudiable y triste episodio”.

¿Qué dice el Gobierno sobre la liberación del padre de Luis Díaz?

Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno con el ELN, dijo en ‘Blu Radio’ que ya no había más razones para seguir privándolo de su libertad: “de tal manera que no hay ninguna excusa y se espera que hoy se produzca esa liberación. Debe ser hoy, no porque ellos lo hayan anunciado, sino porque el último pretexto que había era ese, un despliegue militar que dificultaba el proceso de liberación, la entrega a Naciones Unidad y la Iglesia, pero esa situación terminó”