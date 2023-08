El compromiso entre La Equidad y Junior de Barranquilla, terminó con igualdad a cero goles, pero con mucha polémica, debido a la acción de gol en el último minuto que le anularon al cuadro bogotano por una mano en el área, pero también por el objeto que impacto al juez de línea, proveniente de un hincha ‘rojiblanco’.

Desde el equipo ‘asegurador’ hubo muchos reclamos con el juez, por el gol que no les convalidó y por haber terminado el partido por falta de garantías, hecho que generó el malestar del entrenador Alexis García, el cual en la rueda de prensa, post partido, se regó con todo ante los medios de comunicación.

Inicialmente, García indicó que entre los jugadores no hubo ningún tipo de problema, y que todo nació por la agresión de un hincha del Junior, tema que es lamentable y debe ser revisado, pero después confirmó que desde el club, en cabeza de su presidente Carlos Mario Zuluaga, reclamarán los puntos por escritorio.

“Nuestro presidente no estuvo acá en el estadio, pero me llamó y me dijo que iba a revisar seriamente el tema, porque el partido no lo acabamos nosotros, lo acabaron los hinchas del Junior en la tribuna por la agresión al árbitro. Esperemos qué ocurre, pero no se puede dejar así, la intolerancia, la oda a los imbéciles en las tribunas es lo peor que le puede pasar al fútbol”, dijo García.

