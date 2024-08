La Liga Colombiana sigue en marcha y Dimayor hizo oficial la programación de las fechas 6 y 7 que se disputarán en los diferentes estadios del país. Si bien, hubo partidos que ya se jugaron, también hay algunos aplazados por motivo de la realización del Mundial Femenino Sub-20 en nuestro país.

Programación oficial de las fechas 6 y 7 de la Liga Colombiana

La fecha 6 iniciará el sábado 17 de agosto y termina el martes 20. Envigado vs. Pasto fue aplazado, mientras que Millonarios vs. Atlético Nacional ya se jugó. Por su parte, la fecha 7 se disputará desde el viernes 23 y finaliza el lunes 26.

Liga BetPlay 2024 II – Fecha 6



Sábado 17 de agosto



Deportivo Pereira vs. Alianza FC

Estadio: Hernán Ramírez Villegas (4:00 p.m.)

Junior vs. Fortaleza CEIF

Estadio: Metropolitano (6:05 p.m.)

Equidad vs. Águilas Doradas

Estadio: Olaya Herrera (8:10 p.m.)



Domingo 18 de agosto

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali

Estadio: Américo Montanini (5:45 p.m.)

​

Lunes 19 de agosto

​Patriotas vs. Once Caldas

Estadio: La Independencia (4:00 p.m.)

Encuesta ¿El aplazamiento y adelantamiento de partidos afecta el rendimiento de los equipos? ¿El aplazamiento y adelantamiento de partidos afecta el rendimiento de los equipos? YA VOTARON 0 PERSONAS

Jaguares vs. Tolima

Estadio: Jaraguay (6:15 p.m.)



Martes 20 de agosto



Deportivo Cali vs. Santa Fe

Estadio: Palmaseca (8:00 p.m.)



Envigado vs. Pasto / aplazado

Millonarios 1-2 Nacional / ya se jugó el 24-07

Liga BetPlay 2024 II – Fecha 7



Viernes 23 de agosto

Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga

Estadio: La Libertad (7:15 p.m.)



Sábado 24 de agosto

Patriotas vs. Equidad

Estadio: La Independencia (3:00 p.m.)



Alianza FC vs. Boyacá Chicó

Estadio: Armando Maestre Pavajeau (5:15 p.m.)

Deportes Tolima vs. Junior

Estadio: Manuel Murillo Toro (7:30 p.m.)



Domingo 25 de agosto

Águilas Doradas vs. Millonarios

Arturo Cumplido (5:30 p.m.)



Once Caldas vs. Jaguares

Estadio: Palogrande (7:40 p.m.)



Lunes 26 de agosto

​Fortaleza CEIF vs. Independiente Medellín

Estadio: Olaya Herrera (8:00 p.m.)



Santa Fe vs. Deportivo Pereira / aplazado

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali / aplazado