El entrenador venezolano no se quejó de nada a pesar de que su equipo fue amonestado mucho más, incluyendo una tarjeta roja.

Rafael Dudamel habló sobre el arbitraje de Luis Matorel en el Pereira vs Bucaramanga

El Atlético Bucaramanga de Rafael Dudamel debutó con una amarga derrota 0-1 en su visita al Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas. El encuentro, correspondiente a la primera fecha del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2024, estuvo marcado por la expulsión de Brayan Hinestroza y las múltiples tarjetas amarillas mostradas por el árbitro Luis Matorel.

A pesar de no tener la posesión del balón en su mayoría (53% para Pereira y 47% para Bucaramanga), el equipo local se mostró más incisivo en ataque. Los dirigidos por Leonel Álvarez cometieron más faltas (14) que el Bucaramanga, sin embargo, no lograron concretar su dominio en el marcador hasta el minuto 38 y no pudieron anotar más goles.

El equipo visitante apostó por un juego más cauteloso. Sin embargo, las tarjetas amarillas no tardaron en llegar para los hombres de Dudamel, acumulando un total de cinco a lo largo del encuentro. La más importante de ellas fue la doble amarilla para Brayan Hinestroza en el minuto 45, que dejó al Bucaramanga con un jugador menos para la segunda mitad.

Lo que dijo Dudamel sobre Matorel (5:17)

A pesar del resultado adverso y de la roja a Hinestroza, Dudamel evitó realizar críticas al árbitro en la rueda de prensa postpartido. En cambio, Dudamel rescató la actitud de sus jugadores, quienes se sobrepusieron a la expulsión y compitieron hasta el final.

“El arbitraje de Luis Matorel me parece que ha estado a la altura del partido. Cada árbitro tiene una característica particular. Matorel es un árbitro que intenta controlar la sensibilidad de los contactos con tarjetas, lo que quizás nos condicionó un poco con la amarilla de Flores y la posterior expulsión de Hinestroza. Sin embargo, no tengo ningún reproche para la terna arbitral. Han estado a la altura de las circunstancias. Y así como se ha criticado el arbitraje en otros momentos, aquí, como en todas partes del mundo, creo que hoy la terna arbitral estuvo a la altura.”

Con esta derrota, el Bucaramanga queda en el tercer puesto del Grupo A, con cero puntos. El equipo está obligado a reaccionar en la próxima jornada, si quiere tener más opciones en los cuadrangulares.

Lo que sigue para Bucaramanga en los Cuadrangulares

Ahora, Rafael Dudamel deberá concentrarse en los próximos partidos de los cuadrangulares. El siguiente encuentro será contra Junior de Barranquilla, quien recientemente ganó contra Millonarios por 2-1 en el Metropolitano. La buena noticia es que Bucaramanga jugará contra Junior en el estadio Alfonso López. Este partido se llevará a cabo el 11 de mayo.