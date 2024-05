Millonarios pudo descontar luego de una jugada muy inocente de Jermein Peña, quien agredió al atacante Leonardo Castro, penalti y gol para el descuento azul, que metió al visitante en el partido. Antes, Emanuel Olivera vio la tarjeta roja. Los dirigidos por Alberto Gamero se ilusionaron con el empate, pero eso no fue suficiente.

El 2-0 fue luego de un penalti muy claro contra el mismo jugador. Larry Vásquez no pudo salir jugando en medio de un volumen de ataque, además entregó corta la pelota y Bacca le ganó la posición. El volante de Millonarios perdió el tiempo de la jugada y fue contra el pie del goleador de Junior. Zancadilla que el juez central dudaba. Tuvo que ir al VAR para ratificar el golpe.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.