Atlético Huila no pudo pasar del empate 1-1 ante La Equidad en el cierre de la jornada 15 de la Liga Colombiana, duelo que se llevó a cabo en el estadio Guillermo Plazas Alcid, el cual dejó a los dos equipos con muy pocas posibilidades de meterse en el grupo de los ocho, y los locales muy complicados en la tabla del descenso.

El primer gol del compromiso fue obra del brasileño Marcus Vinicius al minuto 21, quien aprovechó una falta que le hicieron en el área y que el juez pitó como penal, para anotar el 1-0 con un cobro, el cual llevó la precisión necesaria para superar al portero Washington Ortega, quien estuvo cerca de agarrar la pelota.

La igualdad de los ‘aseguradores’ se dio al minuto 81 por medio de Joan Castro, quien anotó después de la búsqueda de los bogotanos de aprovechar la expulsión de Carlos Lucumí de los ‘opitas’, por lo que los dirigidos por Alexis García se fueron con todo a anotar, hecho que consiguieron rápidamente.

El recogebolas del Atlético Huila armó polémica

Después del gol de La Equidad, ambos equipos buscaron la victoria, teniendo en cuenta la necesidad que tenían de los tres puntos para poder seguir en carrera en el campeonato colombiano, fue así como al minuto 90+3′, que llegó la polémica acción que ahora le está dando a vuelta al mundo con el recogebolas protagonista.

Cuando el arquero del Huila trató sacar de manera rápida, no tuvo la precisión suficiente y se quedó corto, por lo que la pelota le llegó a un futbolista ‘asegurador’, que de inmediato asistió a un compañero, quien quedó frente al arco para anotar, fue ahí cuando el recogepelotas mandó otro balón al área y se atravesó.

Como era de esperarse, los futbolistas de La Equidad salieron con todo a reclamarle al árbitro, quien expulsó al joven que lanzó en balón, el cual salió en medio de aplausos por parte de los aficionados huilenses, en lo que fue un hecho que generó una gran controversia en las redes sociales.

Por fortuna, para que la acción no fuera un completo escándalo, el jugador de La Equidad estaba en fuera de lugar en la jugada, por lo que en el caso de notar, le hubieran anulado el gol, pero esto no evitó que el hecho no pasara desapercibido y se hable de si el recogebolas actuó mal o si lo que hizo fue tratar de salvar a su equipo.

Aquí el video de la polémica jugada: