¿Fue una final arreglada la de Llaneros vs. Unión Magdalena?

Encuesta¿Fue una final arreglada la de Llaneros vs. Unión Magdalena?

Al final, es algo difícil de detener y entender con este formato de definición, pues con la anticipación del resultado, ambos clubes podrían bajar la intensidad del juego, esperar el pitazo final y cualquier cosa puede suceder. No se sabe con exactitud el ritmo de juego, aunque el visitante sí tuvo opciones de marcar el segundo.

Read more on X

Algún humano que me explique a qué juegan los equipos de la 🅱️ #Llaneros y #UnionMagdalena . Que clases de jugadas son estas por dios, ambos con la intención de eliminar al #RealCartagena . Para nadie es un secreto que estos 2 equipos siempre se han arreglado entre ellos.

De esta manera, están listos los dos ascendidos a la primera división del fútbol colombiano y ocuparán los lugares que dejaron Patriotas Boyacá y Jaguares de Córdoba. Por otra parte, Real Cartagena se lamenta y no pudo jugar el repechaje. Unión Magdalena y Llaneros ganaron los dos semestres, pero el campeón anual fue el equipo samario, lo que le permitió asegurar el cupo.

Cabe recordar que el empate en el marcador global ante Unión Magdalena no le da el cupo a la Primera A. Al final, lo que le permitió asegurar su presencia en la máxima categoría del FPC, fue el puntaje acumulado en la reclasificación, pues finalizó en la primera posición. Más el título en el primer semestre, le es suficiente para asegurar su presencia en la A. Desde aquí, comienzan las teorías sobre supuestos arreglos.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.