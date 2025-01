Los tres refuerzos que Santa Fe está cerca de oficializar para romper el mercado

Pese a las críticas, las directivas de Santa Fe anunciaron que aún faltan tres fichajes más para cerrar el libro de contrataciones, donde podrían anunciarse jugadores internacionales y reconocidos en el ámbito colombiano. Uno de ellos parece ser Adrián Arregui, quien no seguirá en Alianza Lima de Perú y el ‘León’ agiliza para poder firmarlo lo más pronto posible. Este jugador argentino tiene pasado en Independiente de Avellaneda, Huracán e Independiente Medellín, entre otros.

