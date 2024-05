Deportivo Cali atraviesa un momento de reestructuración luego de un inicio de año sumamente duro. El ‘Azucarero’ tuvo un torneo para el olvido, llegando a estar cerca de los puestos de descenso. Todo indicaba que la llegada de Jorge Luis Pinto era un hecho, pero todo se cayó a último momento y el DT ha salido a explicar públicamente cómo se vino todo abajo.

Luego de un campeonato catastrófico, Deportivo Cali lucha por mantenerse lejos de los puestos de descenso. La situación del club llevó a la salida de Jaime de La Pava y todo apuntaba al regreso de Jorge Luis Pinto al banquillo del plantel caleño para el próximo campeonato.

Cuando parecía que el anuncio de Pinto estaba por llegar, todo se cayó de manera abrupta. El entrenador no hará su regreso al equipo vallecaucano, todo por decisión de la Junta Directiva del club. Esto ha tomado a muchos fanáticos por sorpresa.

Jorge Luis Pinto estuvo cerca de regresar

Jorge Luis Pinto estuvo al mando de Deportivo Cali durante el primer semestre del año 2023. Sin embargo, diferencias con la directiva con respecto al mercado de pases llevaron a la salida precipitada del DT del equipo ‘Azucarero’. Ahora, tras el fracaso de Jorge de La Pava, su nombre volvió a ser barajado por la directiva.

Jorge Luis Pinto (VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff)

Las conversaciones para el regreso del entrenador de 71 años estaban en fase avanzada. De hecho, las partes ya habían definido detalles contractuales como la duración del vínculo, salario e incluso se habían pactado algunos fichajes de primer nivel. No obstante, todo se cayó.

En diálogo con Caracol Radio, Jorge Luis Pinto confirmó las conversaciones avanzadas con Deportivo Cali y habló de cómo se vinieron abajo las negociaciones con el ‘Azucarero’. Este aseguró que fue el propio presidente, Guido Jaramillo quien le comunicó la caída del trato.

Trato caído a última hora

“Todo terminó el viernes por la tarde. En las charlas se definió todo, el tiempo, la plata, las opciones que habían de contratar dos jugadores clase A y toda la cosa. El viernes me llamó Guido Jaramillo que no, que no daban por concluido lo que se había dialogado” aseguró.