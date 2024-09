Una vez más, la situación social en Colombia atraviesa por un duro momento debido al Paro que está realizando el gremio de los camioneros en todo el territorio nacional. A lo largo y ancho del país, las principales vías están completamente cerradas, desatando un gran caos de movilidad. Las grandes ciudades reportan importantes bloqueos y esta situación afectaría directamente las actividades del Fútbol Profesional Colombiano.

Mientras el país espera por un acuerdo entre el Gobierno Nacional y el gremio de los camioneros, las principales ciudades continúan afectadas por los bloqueos en las vías. El pasado miércoles, 4 de septiembre, se concertó una mesa de conversaciones para levantar el Paro, pero no hubo resoluciones. La suspensión de actividades transportistas sigue y esto tiene en completo vilo a la Dimayor.

¿Se suspenden las actividades en la Primera y Segunda división del FPC por el paro?

Este jueves, 5 de septiembre, se espera que la Dimayor tome una decisión respecto al calendario de juegos que se aproxima para el fútbol colombiano en general. Según informó el periodista, Paolo Arenas, la División Mayor está pensando en suspender el desarrollo de la siguiente jornada en sus dos categorías. Todos los partidos de la Liga y el Torneo tendrían que aplazarse, de forma obligada, por la situación social del país.

Según explicó, el Paro de camioneros está provocando serios estragos para resolver la movilidad de algunos clubes en el país. Además, la logística para los cubrimientos de los partidos por TV también tiene problemas para llegar a las diferentes ciudades. La decisión no es sencilla: suspender toda una jornada afectará la desarrollo del calendario competitivo hasta final de año. La agenda del 2024-2 ya está bastante tocada por el desarrollo del Mundial femenino Sub-20.

Junior vs. Pereira, primer partido aplazado por el Paro

Por medio de sus redes sociales, la Dimayor confirmó el primer partido aplazado de la Fecha 9 de la Liga Betplay 2024-2, debido al Paro de camioneros. La entidad confirmó que el partido entre Junior y Deportivo Pereira no se podrá disputar este viernes, 6 de septiembre. El plantel profesional del equipo ‘Matecaña’ no se pudo desplazar a la ciudad de Barranquilla para disputar este compromiso. De momento, no se adelantaron detalles de la nueva fecha que tendrá este juego.

Noticia en desarrollo…