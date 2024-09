Según el periodista Omar Oré, en su cuenta de X, Alianza Lima mira con atención a Pablo Ceppelini y no descarta algún movimiento en el mercado. Vale resaltar que el jugador uruguayo quedará libre en el próximo diciembre.

El equipo verde no ha podido encontrar esos años de gloria, cuando fue campeón de Copa Libertadores dos veces en su historia o las 17 veces que gritó campeón en el FPC. Atlético Nacional se enfoca en ser competitivo, mejorar su estilo de juego y dar la pelea por los trofeos o las clasificaciones a torneos internacionales. Su situación no es del todo buena y la hinchada entra en desesperación.

Atlético Nacional no pasa por un buen momento deportivo en Colombia y anda rebuscando su ADN ganador, que se le perdió totalmente. De la mano del entrenador mexicano Efraín Juárez, el equipo verde anhela celebrar antes de acabar el 2024 y así darle una nueva alegría a su hinchada.

