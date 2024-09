Desafortunadamente, en el fútbol colombiano suelen suceder algunas situaciones increíbles y que le quitan prestigio al campeonato, tanto en la primera como en la segunda división, hechos que terminan trascendiendo a nivel mundial y genera miles de críticas por lo increíble que son, como lo ocurrido en las últimas horas.

Uno de los equipos del torneo de la B que está obligado a conseguir el ascenso es el Real Cartagena, debido a que es un club con un recorrido importante en la historia del FPC, pero especialmente por la gran plantilla que conformó en el 2024, con nombres como los de Cristian Marrugo, Teófilo Gutiérrez, entre otros jugadores.

El escándalo que se vivió en Cartagena

El Real Cartagena recibió a Atlético de Cali por la fecha 10 del campeonato de la segunda división, duelo que empezó ganando el club ‘Heroico’ con anotación del delantero Miguel Murillo al 35′. Minutos antes de la ventaja del local, se dio una falta contra un jugador del equipo vallecaucano, en donde el futbolista sufrió un corte en su cabeza, pero no apareció el medio del equipo para atenderlo y solamente le echaron agua.

Desde el Cartagena se dieron cuenta de que Atlético, insólitamente, no había llevado médico al partido, por lo que al final del primer tiempo, le avisaron a los árbitros que el club caleño no tenía al galeno en su banco de suplentes, como lo indica la norma, razón por a que los jueces no salieron para la segunda parte y suspendieron el partido por una falta al reglamento.

Real Cartagena vs. Atlético. Foto: Real Cartagena.

Real Cartagena ganó el partido

Ante el vergonzoso suceso, el juez decretó, como lo digna la norma, que el Real Cartagena se quedó con el triunfo, a pesar de que no se jugó la totalidad del encuentro, con un resultado de 3-0, para el conjunto local, pero ahora se espera conocer si la Dimayor le pondrá algún tipo de sanción a Atlético por el incumplimiento de la norma al no llevar un médico al partido.

“Real Cartagena informa que durante el partido vs. Atlético, nuestro gerente, Álex Rendón, se percató que el rival no contaba con médico en el banco, como lo establece el reglamento, lo cual fue comunicado al cuerpo arbitral, quienes determinaron la finalización del partido. Lamentamos esta situación de la cual somos ajenos, y agradecemos a nuestra hinchada por el apoyo permanente. ¡Estamos en la cima!”, informó el Real Cartagena por medio de sus redes sociales.

