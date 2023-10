La Liga Colombiana prácticamente llegó a su fin en la fase de todos contra todos, queda una fecha y todavía quedan cupos para dos equipos, por ahora son seis clubes que ya están clasificados, uno que ya aseguró ser cabeza de serie y cuatro que pueden llegar a ser cabeza del grupo B. América y Millonarios son los únicos que tienen un partido menos que los demás y lo jugarán el próximo lunes.

Los clasificados a los cuadrangulares

Águilas Doradas es el líder y el único que aseguró su clasificación hace varias fechas, es inalcanzable y será el cabeza de serie del grupo A. Le resta una jornada y tiene 41 puntos y +22 en la diferencia de gol. Además, es el de más goles a favor con 34. Independiente Medellín es segundo con 36 puntos y +11 en la diferencia de gol.

América de Cali, pese a ser tercero, es el de la primera opción para quedarse con el punto invisible del grupo B pues le restan dos partidos y tiene 34 puntos con +16 en la diferencia de gol. Deportes Tolima es cuarto con 34 puntos y +5 en la diferencia de gol siendo uno de los equipos que mejor cogió la curva ascendente de cara a las finales.

Los últimos dos equipos que ya aseguraron su clasificación son Atlético Nacional y Millonarios. El conjunto ‘verdolaga’ es quinto con +13 en la diferencia de gol, mientras que el ‘embajador’, con un partido menos con respecto a los demás, es sexto con 30 y +3 en la diferencia de gol.

Equipos con opciones de clasificar

Junior y Deportivo Cali cierran el grupo de los ocho y tienen la primera opción de avanzar a los cuadrangulares. Con una victoria y hasta con un empate clasifican. El cuadro ‘tiburón’ tiene 27 puntos y +10 en la diferencia de gol, mientras que el cuadro ‘azucarero’, con el mismo puntaje, está en cero en cuanto a diferencia de gol.

Alianza Petrolera es el equipo que está por fuera de los ocho, pero con más opciones, pues es noveno, pero tiene +25 puntos, su contra son los -7 en la diferencia de gol. Con opciones matemáticas están Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe, pero la diferencia de gol hace que sea casi imposible, pues tienen 24 puntos y -4 y -7, respectivamente.

Fecha 20 de la Liga Colombiana

Por ahora la Dimayor no ha definido cómo se jugará la última fecha, pero como es habitual, varios partidos irán en simultáneo por tema de juego limpio, pues no solo se define el tema de clasificaciones, sino que también la posibilidad del segundo puesto. Un aspecto del que ya no hay que preocuparse es el descenso, pues Unión Magdalena y el Atlético Huila, perdieron la categoría anticipadamente.

El único juego que probablemente no se jugará en la fecha de los demás será el de La Equidad y Millonarios, pues los ‘embajadores’ estarán ocupados con las semifinales de la Copa Colombia.