Este fin de semana se jugó gran parte de la fecha de clásicos en la Liga Colombiana. A falta de pocos partidos, algunos equipos van definiendo su futuro sacando resultados importantes ante sus rivales de patio. Varias sorpresas se presentaron en los diferentes estadios del país, goleadas, polémicas, expulsados, etc.

¿Cómo se dieron los resultados del fin de semana?

Los partidos más llamativos se presentaron en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. Junior, Independiente Medellín, América e Independiente Medellín fueron los más beneficiados de la décima jornada. El conjunto ‘tiburón’ goleó 7-1 al Unión Magdalena, los ‘cardenales’ se impusieron 4-2 sobre Millonarios, el cuadro ‘escarlata’ goleó 3-0 al Deportivo Cali y el ‘poderoso’ venció por la mínima diferencia al Atlético Nacional.

¡Clasificados y equipos por fuera de los ocho!

Los equipos antioqueños se ubican dentro de los ocho clasificados, Santa Fe, el único bogotano, en la parte alta. Unión y Junior son octavo y noveno, respectivamente. ‘Embajadores’ y ‘azucareros’, por fuera de los ocho. América sigue sumando y está peleando los primeros lugares.

¡Equipos con calendario incompleto!

Este lunes, tres partidos cierran la fecha de clásicos. Envigado vs. Águilas Doradas, Atlético Huila vs. Tolima y Bucaramanga vs. Alianza Petrolera serán los compromisos que moverán la tabla de posiciones. Águilas y el cuadro ‘pijao’ son los dos únicos equipos que tienen un partido menos que los demás.

