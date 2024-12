¿Por qué David González le dijo "borracho" a Alfredo Morelos?

Una gran controversia se armó en la final de la Liga Colombiana II-2024 entre Deportes Tolima y Atlético Nacional, esto por la provocación del entrenador David González hacia el jugador Alfredo Morelos, preguntándole que si “En el momento del accidente nunca me enteré, tampoco me importa, yo no busco fama, soy una persona muy trabajadora… (Lo del apoyo) Eso es mentira. Él no nos ha acompañado en nada, esto lo hemos afrontado solos como familia”,, al momento en el que el jugador iba a entrar al campo de juego.

Publicidad

Publicidad

La provocación desató la furia de Morelos, quien, a pesar de que David le ofreció disculpas, no quiso aceptarlos y, por el contrario, lo amenazó indicando que espera que en el Atanasio también tenga las “hue…” para decirle eso, además, indicó que revelaría lo que le dijo, cuando le celebre el título de campeón.

La razón por la que le dijo “borracho”

Cabe recordar que en el pasado mes de octubre, el futbolista Alfredo Morelos estrelló en su camioneta, estando aparentemente en estado de embriaguez, al señor Sebastián Dávila, persona que estaba conduciendo una moto y que salió muy afectado por el accidente, suceso del que el delantero de Atlético Nacional fue multado por el club, pero no respondió como se esperaba y todo pasó sin asumir mayores consecuencias.

Tras el polémico hecho, Morelos aseguró que estaba acompañando a la persona afectada y hasta le había ofrecido disculpas, declaraciones que fueron desmentidas por el propio Sebastián, que en una entrevista para ‘MiOriente’, indicó que el futbolista de Nacional en ningún momento los acompañó en su recuperación y tampoco ofreció disculpas por lo ocurrido.

Publicidad

Publicidad

Foto: X.

Las palabras del afectado

“En el momento del accidente nunca me enteré (sobre que era Morelos), tampoco me importa, yo no busco fama, soy una persona muy trabajadora… (Lo del apoyo) Eso es mentira. Él no nos ha acompañado en nada, esto lo hemos afrontado solos como familia”, dijo en su momento Dávila en el medio antioqueño.

ver también Carlos Valdés aseguró que David González no mintió al decirle “borracho” a Alfredo Morelos

“Yo estuve cara a cara con él y nunca se disculpó, nunca me dijo nada. Me dio rabia leer el comunicado que sacó ayer, diciendo que nos ha estado acompañando, cuando eso es totalmente falso, me partió el corazón leer eso, él cree que puede pasar por encima de los demás. Esperábamos que en ese comunicado le pidiera disculpas a Sebas o a la familia, pero no lo hizo, ni siquiera le pidió disculpas a su club ni a la hinchada. Esto se trata de un acto irresponsable, eso no es un error, jugó con la vida de él y con la de Sebastián”, expresó Natalia Gutiérrez, quien es la novia de Sebastián.

Publicidad

Publicidad