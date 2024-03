Deportivo Cali sumó su tercera derrota consecutiva que lo complica en la tabla del descenso. El conjunto ‘azucarero’ visitó a La Equidad en el estadio de Techo, pero se fue con una derrota de 2-0 en la fecha 11 de la Liga Colombiana, sin embargo, se mantiene en el grupo de los ocho, pero preocupado por el tema.

Por ahora sigue haciendo fuerza para que Jaguares y Patriotas no ganen y así mantenerse al límite, pero sin llegar a puestos de descenso. Los resultados no acompañan al Deportivo Cali, pero la hinchada sigue ilusionada con mantener la categoría y por qué no, meterse en el grupo de los ocho y pelear por el campeonato.

¿Cómo va el Deportivo Cali en la tabla del descenso?

Con la derrota ante La Equidad, el Deportivo Cali se mantiene en el mismo puesto, pero con un promedio menor. Es 18 en la tabla del descenso con 1,09 del promedio, pero sin contar que sus rivales directos no han jugado y de sumar se acercarían bastante. El último sigue siendo Patriotas que tiene 0,50 en el promedio, seguido de Jaguares que es 19 con 1,04.

¿Cómo se saca el promedio en la tabla del descenso?

Para el 2024, el promedio tiene en cuenta lo hecho en 2022 y 2023. Con base a los 120 partidos disputados en estos tres años, 80 en el caso de Boyacá Chicó y 40 en el caso de Patriotas y Fortaleza CEIF que llegaron de segunda división, se saca el promedio dividiendo el total de puntos obtenidos entre el total de partidos disputados.

En caso de empate en promedio de la tabla de descenso hay hasta nueve criterios de desempate para definir los equipos que jugarán en la segunda división según lo indica el reglamento de la Dimayor. El primero es “club con mayor puntaje obtenido de la sumatoria de la Fase I de la Liga BetPlay DIMAYOR I y la Fase I de la Liga BetPlay DIMAYOR II”, seguido por la “mayor diferencia entre el total de goles a favor y el total de goles en contra”.