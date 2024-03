Los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales tras su presentación, en un fichaje que rompe el mercado de la Segunda División. Los hinchas del club están felices por su llegada y se ilusionan con el ascenso. Los del Junior también aparecieron para desearle lo mejor al jugador y al equipo . Además, piden que lo cuiden y lo valoren, pues no se pudo dar el fichaje al cuadro barranquillero.

