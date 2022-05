No la pasa bien el volante Víctor Cantillo con Corinthians. El exJunior era suplente contra Boca Juniors en la Copa Libertadores, entró en la segunda parte en La Bombonera y fue expulsado ingenuamente minutos después por una agresión a Pol Fernández. Por más de que se reclamó, era un golpe digno de, al menos, tarjeta amarilla.

Boca Juniors no pudo en La Bombonera ante el aguerrido Corinthians, que saca un valioso empate en La Bombonera para seguir en la pelea. Un 1-1 que ubica a los brasileños en lo más alto de la tabla con ocho puntos y el Xeneize es segundo con siete unidades, parcialmente, a falta del partido Deportivo Cali vs. Always Ready.

Víctor Cantillo entró al minuto 56 por Maycon y al 71' se tuvo que ir expulsado por la agresión a Pol Fernández, primero un empujón y después un cabezazo que vio el árbitro al detalle. El volante de Boca Junior fue cordial accediendo a la pelea y el colombiano sin reparos asistió con brutal entrada.

Las redes explotan contra Víctor Cantillo