El futbolista bogotano no ha podido tener protagonismo en el club brasileño.

Daniel Ruiz no la pasa bien en Santos y su entrenador reveló los motivos

Daniel Ruiz no la ha tenido fácil en su llegada al Santos de Brasil, debido a que solamente ha sumado algunos minutos y no ha podido tener la continuidad que se esperaba, tanto así que no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes en el último compromiso ante el Corinthians.

Sobre la ausencia del exjugador de Millonarios, habló el entrenador de 'Peixe', Odair Hellman, el cual aseguró que el volante aún se encuentra en adaptación y le están dando apoyo, ya que es muy tímido y necesitan darle prioridad al equipo.

"Daniel Ruiz es un joven que viene de otro país, necesitas visualizar todos los aspectos de esa adaptación. Él es un chico tímido, le estamos dando apoyo, pero también necesitamos visualizar el equipo y las inserciones que hagamos", dijo Odair.

El DT indicó que a Ruiz le darán oportunidades, al igual que otros futbolistas que no fueron tenidos en cuenta en el último encuentro.

"Ruiz tendrá oportunidades, es otro ritmo y lo está buscando. Cuando tenga la oportunidad, seguramente nos ayudará. Ivonei ha estado entrando y haciéndolo bien. Lucas se siente un poco mejor físicamente, ha perdido intensidad al final. He estado usando más a Ivonei porque está en un buen momento", expresó Hellman.

El próximo partido del Santos será ante el Ituano el domingo 5 de marzo a las 2:00 PM, hora de Colombia, en donde se espera que pueda tener algunos minutos Ruiz.