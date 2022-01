En conferencia de prensa, el volante colombiano Juan Fernando Quintero le pone fin a los rumores respecto a su futuro y confirma su regreso a River Plate para la temporada 2022. Tras rescindir el contrato con Shenzhen en China, en Argentina tendrá nuevos proyectos en un club en el que quedó por siempre en la historia.

De esta manera, Sudamérica es testigo de otro monumental regreso para inyectarle nivel a la región. Con Juan Fernando Quintero al frente, River Plate se alista para salir nuevamente por el título de Copa Libertadores. 'Juanfer' es un jugador indiscutido en el club y tiene el total respaldo para hacer de las suyas.

Por estos días, Juan Fernando Quintero está concentrado con la Selección Colombia para el amistoso contra Honduras en Estados Unidos y luego se enfocará en la doble fecha Eliminatorias contra Perú y Argentina. Una agenda con mucha competencia visitiendo la Tricolor pero con el compromiso de River Plate de por medio.

"Que todos lo sepan, próximamente arreglaré todo con River Plate, es mi equipo, es mi preferencia. Sobre los otros intereses, agradecerles porqué fueron varios, pero mi intención siempre fue regresar. En los próximos días debe quedar todo cerrado. Tuve la oportunidad de estar dos años y medio en River y competir en alto nivel. Uno siempre quiere estar en la Selección, pero debo respetar el momento de River que es mi nuevo club", dijo Juan Fernando Quintero.

"Sabemos que siempre pelean cosas importantes y ya he tenido la oportunidad de vivir lo que es el mundo River, lo que es el día a día y en honor a eso, mis compañeros y el cuerpo técnico, por eso he tomado la decisión de volver y agradecerles por esa confianza, no se ha hecho oficial, pero seguramente lo será en unos días", agregó Juanfer.