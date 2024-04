Antes de ir a Talleres, Kevin Mantilla brillaba en Santa Fe y en la Selección Colombia Sub 20, dejando un gran prospecto para la Mayores y además que en cualquier momento podría dar el salto a Europa si mantiene la titularidad y los buenos momentos en la ‘T’. Cuando volaba con el club ‘Cardenal’, incluso sonó para ir al Porto y al Olympiacos de Grecia, negocios que las directivas del equipo bogotano no hicieron posible, haciendo factible su paso a Argentina.

Con este triunfo de visitante, Talleres se sigue acercando al objetivo de clasificar a octavos de final. El club argentino de Kevin Mantilla y Juan Camilo Portilla suma siete puntos en el grupo B, producto de dos victorias y un empate, mientras que Sao Paulo y Barcelona de Guayaquil pelean por el segundo lugar. Tal parece que si no reacciona, Cobresal puede quedar último.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.