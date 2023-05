El superclásico del fútbol argentino entre River Plate y Boca Juniors fue para el equipo 'millonario' gracias a un penalti señalado en los últimos minutos del partido, el cual fue ejecutado de excelente manera por Miguel Ángel Borja y le dio la victoria agónica a los de la banda cruzada para el delirio de todos los asistentes al estadio Monumental.

Sin embargo, la actualidad del delantero colombiano no es la ideal ya que no es la primera opción para el entrenador Martín Demichelis: en los últimos diez partidos de la Liga Argentina, Borja solo ha sido titular en dos ocasiones, en el resto apenas ha sumado algunos minutos y en cualquiera caso en lo que va del año nunca jugó los 90 minutos en un encuentro.

Sumado a esto, en la Copa Libertadores solo ha participado en uno (23 minutos) de los tres partidos que ha disputado River y aunque llevó a la victoria de su equipo en uno de los partidos más importantes del año, todo indica que las cosas no van a cambiar según las palabras del mismo director técnico de River.

“Vi entrenar bien a Miguel, divertirse y hacer goles porque la verdad que tiene una gran jerarquía. Después me decido formar de otra manera porque tengo volantes muy buenos que me dan mucha dinámica, rotación y posesión y me tengo que resignar de sacar a Miguel de la titular", afirmó Demichelis en rueda de prensa.