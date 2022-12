Pelé es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y su fallecimiento fue noticia mundial. La tristeza invadió el corazón de propios y ajenos. Los seguidores lamentaron su partida, al igual que sus familiares, aunque hubo una persona muy importante en la vida de ‘O Rei’ que aún no se ha enterado.

María Lucía, hermana menor de la familia, explicó que la madre de Edson Arantes do Nascimento, no está bien de salud, por lo que no se han atrevido a contarle la triste noticia, y que aún no saben cómo explicarle: “Mi mamá no sabe que él murió. Nosotros conversamos, pero ella no sabe. Ella está bien, pero está en su mundo. Ella no sabe, aunque a veces pareciera que sí”.

Además, en entrevista para un medio nacional, reveló que también han intentado mencionarle el tema, pero que prefieren mantenerla tranquila, ya que la señora cumplió recién los 100 años: “yo le digo: Vamos a rezar por él, pero ella no está consciente”.

Si bien, es una situación muy difícil la que están viviendo, sienten paz en sus corazones: “la verdad está siendo muy difícil. Es muy difícil. Pero lo que nos tranquiliza es que Pelé está en manos de Dios”.

El día que 'Doña Celeste' cumplió 100 años y Pelé le dedicó unas conmovedoras palabras