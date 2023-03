“Que me maten, pero no voy a renunciar”: las fuertes palabras de Hernán Torres

Hernán Torres es uno de los entrenadores con más carácter del Fútbol Colombiano, sus logros con los diferentes equipos por donde ha pasado lo han puesto en lo más alto. Sin embargo, no pasa su mejor momento con el Deportes Tolima, pese a conseguir la clasificación en Copa Sudamericana tras derrotar 1-0 al Junior de Barranquilla.

Tras el partido contra el conjunto ‘tiburón’ tuvo una rueda de prensa polémica en la que le respondió a sus críticos y les dejó claro que no se iba a ir del club tras el pedido de varios de los periodistas.

“Necesitábamos una victoria, veníamos haciendo las cosas bien, estábamos viviendo momentos complejos, esto no solo es Hernán Torres, es una familia, sentíamos lo que decían desde afuera”. El estratega señaló a uno de los periodistas presentes que pidió hace unos días su salida y le respondió: “no sé hasta cuándo va Hernán Torres, esto es fútbol amigo”, indicó Torres.

Luego en medio de la calentura del momento, aseguró que no va a renunciar pese a todo lo que le han dicho y ha tenido que pasar: “que me maten, pero no voy a renunciar” y finalizó diciendo: “me siento orgulloso de ser tolimense e ibaguereño, así muchos no me quieran, pero yo sí los quiero”.