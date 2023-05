Los equipos del Fútbol Colombiano no paran y siguen activos en la parte final de la temporada. La mayoría con participación en los dos torneos, la Liga Colombiana y la competencia internacional, ya sea Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Los únicos que solo quedaron jugando una, fueron Independiente Santa Fe, el Deportivo Pereira y el Deportes Tolima, que no pasaron a los cuadrangulares.

Tras dos semanas de descanso en los torneos continentales, esta semana vuelven a la actividad en partidos definitivos pensando en la clasificación a la siguiente ronda. Santa Fe, Millonarios y Tolima se ilusionan en la Sudamericana, mientras que Nacional, Medellín y Pereira en la Libertadores.

Desde este martes, tres equipos colombianos tendrán juegos cruciales en sus respectivos grupos. Los dos cuadros capitalinos y el ‘poderoso de la montaña’ buscarán sumar de a tres. Ya el miércoles, los nuestros completan la jornada con los partidos del ‘verdolaga’, ‘matecañas’ y ‘pijaos’.

Calendario

Martes, 23 de mayo

Copa Sudamericana | Gimnasia vs Santa Fe – 5:00 pm



Copa Libertadores | Independiente Medellín vs Club Nacional – 7:00 pm



Copa Sudamericana | Millonarios vs Peñarol – 9:00 pm

Miércoles, 24 de mayo

Copa Libertadores | Deportivo Pereira vs Boca Juniors – 7:00 p.m.



Copa Sudamericana | Tigres vs Deportes Tolima – 7:00 pm



Copa Libertadores | Melgar vs Atlético Nacional – 9:00 pm