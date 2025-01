En su primer intento, América de Cali presentó unos números que están totalmente en rojo y no es lo que espera Racing de Avellaneda por Juanfer Quintero. La primera cifra fue de un millón de euros por el pase del jugador, pagando a tres cuotas, lo que resultó en algo “ridículo”, según citó el Diario Olé.

Racing de Avellaneda pareciera que quiere contraatacar en los acuerdos con América de Cali y analiza lo que podría ser un refuerzo de lujo para la Copa Libertadores 2025, en la que participará por ser campeón de la Sudamericana 2024. Ambos equipos han charlado en los últimos días por la situación de Juan Fernando Quintero, en un negocio que no está fácil para el ‘Escarlata’.

