En Brasil le quitaron a Atlético Nacional un refuerzo de lujo para la Copa Libertadores

En las últimas horas, Fortaleza firmó a Dylan Borrero y apagó las posibilidades en Atlético Nacional. Más allá de que no hubo algo formal en las filas del equipo verde, habría interés por tener una alternativa en la zona de extremos. Cabe recordar que el oriundo de Palmira estuvo en la Selección Colombia en el 2023 y Néstor Lorenzo le dio posibilidades en amistosos contra Japón, Corea del Sur y Estados Unidos.

En medio de los nombres que suenan en Atlético Nacional, se conoció el de Dylan Borrero, un volante ofensivo, canterano de Santa Fe que ha jugado en Atlético Mineiro y New England Revolution de la MLS. Recientemente, los rumores lo colocaron como una seria posibilidad para la casa ‘Verdolaga’.

Atlético Nacional será uno de los equipos colombianos que participará en la próxima Copa Libertadores desde la fase de grupos. La intención no es otra que dar un golpe sobre la mesa y meterse en las instancias finales del máximo torneo de la Conmebol, que ya lo ganó en dos ocasiones.

