James Rodríguez activa los dolores de cabeza en la Selección Colombia. La gran figura del equipo y capitán parece que no la pasa bien en el Sao Paulo y todo se complica a tan solo días de conocer una nueva convocatoria del equipo colombiano para los partidos amistosos de marzo contra España y Rumania en Europa.

Cabe recordar que el 2024 ha sido a pura emoción para James Rodríguez, primero se habló de una forzosa salida de Sao Paulo por algunas diferencias, pero pasados los días pidió disculpas y tuvo que continuar en el club. Durante el Torneo Paulista, el volante colombiano ha logrado lucirse y enamora a la torcida paulista con goles y asistencias. Se veía en buena forma y totalmente listo para regresar a la Selección Colombia.

Pero, cuando más se creía que su llamado a la Tricolor era un hecho, aparecieron los problemas físicos que activaron la preocupación en Sao Paulo. En las últimas horas, se conoció que el 10 tiene molestias musculares que impedirían su llamado al equipo que dirige Néstor Lorenzo. Según el departamento médico del club, el jugador sintió molestias musculares en el partido contra el Ituano. Se espera que pueda evolucionar satisfactoriamente en las próximas horas.

Según el ‘Blog do São Paulo’, James Rodríguez pudo sentir el campo pesado y mojado, lo que produjo más esfuerzo físico y contribuyó al desgaste físico. Seguramente, el volante colombiano podría no tener inconveniente si es llamado por Lorenzo, pues tendrá días suficientes de recuperación antes del amistoso contra España el próximo 22 de marzo en el estadio Olímpico de Londres. Claro está, si el asunto no pasa a mayores y si el club brasileño no expone molestias por el viaje.

Temor en Sao Paulo por el posible llamado de James

Precisamente, en lo que a Sao Paulo se refiere, en el pasado ya ha presentado sus molestias por los viajes de James Rodríguez a la Selección Colombia. Comenzando el mes de marzo, el entrenador Thiago Carpini habló del tema en conferencia de prensa.

“La mayoría de las veces, lamentablemente, regresaba de la selección con un problema agravado, pequeñas lesiones que dificultaban considerablemente los entrenamientos con nuestro grupo, hasta el punto de que, cuando regresó de la selección, después de 10 o 15 días, todavía se encontraba en el departamento médico”, expresó Carpini el pasado 4 de marzo.

Es decir, teniendo en cuenta la molestia que presenta James, Sao Paulo teme a que la situación sea más compleja y la situación física del jugador empeore y perjudique su andar en los torneos brasileños y Conmebol. En el próximo abril ya comenzará el Brasileirao y habrá actividad de Copa Libertadores y necesitan al 10 en plena forma. ¿Lo llamará Lorenzo para enfrentar a España y Rumania?