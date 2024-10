James Rodríguez sigue siendo noticia en Europa luego de una fecha de LaLiga de España en la que no fue titular e ingresó en los últimos minutos en la derrota del Rayo Vallecano frente a Mallorca de visitante. El colombiano no pudo ser protagonista pese a llegar de ser figura con la Selección Colombia en la doble fecha Eliminatoria.

El ‘10’ del combinado nacional venía de registrar una asistencia y jugarse un partidazo frente a Chile en el triunfo de la ‘tricolor’ y se esperaba que fuera titular en el siguiente partido con su club, pero no fue así.

El técnico de James se cansó y dijo la razón por la que no es titular

Ya es costumbre que en rueda de prensa se le pregunte al entrenador Íñigo Pérez sobre James y la razón por la que no lo pone como titular. Normalmente, el técnico es prudente y sale con respuestas protocolarias para evitar comentarios negativos en su contra.

Esta vez no fue tan prudente. Un periodista le preguntó por la situación de James y, algo incómodo y molesto, respondió que él elige a los jugadores que cree que son los mejores, lo que explica que para él el ‘10’ no hace parte los mejores del plantel.

“Si allí juega y aquí no ha jugado todo lo que todo el mundo desea y más sus seguidores, se debe a que yo elijo unos jugadores para ganar los partidos que creo que son los mejores. Yo elijo a los jugadores que creo que me van a acercar a la victoria, que no quiere decir que él no me pueda acercar, pero tengo que tomar decisiones”, dijo el estratega.

Los comentarios no se hicieron esperar con opiniones divididas, pero la tendencia fue el apoyo hacia James Rodríguez, quien en la actualidad es el mejor jugador de América, catalogado como el mejor de la Copa América 2024.

