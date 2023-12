El ciclo de Andrés Andrade en Alianza Lima ha finalizado de la manera menos esperada. El club peruano ha decidido no renovar el contrato del futbolista a raíz de su lesión de rodilla. Ahora el ‘Rifle’ ha salido a hablar de lo ocurrido, dejando en evidencia su decepción.

El ‘Rifle’ Andrade quedará libre de contrato para el año 2024 tras su lesión de rodilla. El club informó la decisión de no esperar por la recuperación del jugador a finales del pasado mes de noviembre, tomando por sorpresa no solo a los hinchas, sino también al propio futbolista.

Ahora, un par de semanas después de que se confirmara su salida, el juagador surgido en América de Cali ha roto el silencio. El futbolista expresó su sorpresa por la decisión de Alianza Lima, ya que en Colombia y otros países no se acostumbra a cortar los contratos de jugadores en situaciones de este tipo.

¿Qué sucedió con el Rifle Andrade?

Fue el pasado mes de septiembre que Andrés Andrade sufrió una fuerte lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas en la mayor parte de la segunda parte de esta temporada. A raíz de esto, el club tomó la decisión de no renovar el contrato del jugador.

El propio ‘Rifle’ fue el que confirmó su salida del equipo peruano a través de sus historias de Instagram. “Con esta foto me quedo porque a esto vine, poner en alto el escudo a nivel internacional, pero lastimosamente por mi lesión, no se pudo conseguir los objetivos y no fue el año deseado…pero siempre Dios tiene un gran propósito con sus guerreros. Muchas Gracias Alianza Lima“.

Inconforme con la decisión

En una entrevista con Vbar de radio Caracol, Andrés Andrade se refirió a su salida de Alianza Lima. “Creo que debería haber continuado por lo menos seis meses para terminar de recuperarme, como se hace normalmente en todos los equipos, como se hace en Colombia y en Argentina. La legislación de Perú no es así y por ese lado nos jugó una mala pasada“.

El jugador de 34 años resaltó que esto no hubiera sucedido en otras ligas. “Según he investigado e incluso en los cursos que he hecho, los abogados han explicado que existe una legislación que protege al jugador. Pero hablando con abogados FIFA, resulta que esas son legislaciones de cada país y aquí en Sudamérica solo tres países la tienen y Perú no es uno de ellos“.

“La verdad, no me esperé esto, pero hay que tomarlo, a veces los caminos son buenos y eso es lo que espero, llegar a un club en el que pueda ser feliz de nuevo” agregó el volante, que deberá definir su futuro en las próximas semanas tras su salida de Alianza Lima.